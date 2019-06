På Llevant, Mallorcas østlige halvø, gemmer klippekysten på masser af idylliske badebugter og en mere sporadisk turisme. Her ligger også Arta-dalen og Plà-sletten med frodigt landbrugsland og landsbyer lige til at smage sig igennem. Her er fem oplevelser.

1 Perler og det modsatte

Manacor er Mallorcas næststørste by. For et par år siden blev den kåret som øens grimmeste by. Om den nu også er så grim, kan diskuteres, men den har ikke den umiddelbare charme, man oplever i andre af øens byer.