Nu kan du overnatte i Spice Girls' bus

Fakta

Spice-bus-regler

For at få en overnatning i Spice-bussen er der en række busregler, som skal overholdes, eller som Spice Girls synger i hittet ’Wannabe’: »I’ll tell you what I want, what I really, really want«.

90’er-dress code.

Double denim er tilladt.

Girlpower er et must.

Selfies i førersædet forventes.

Obligatorisk genopførelse af sangen ’Goodbye’ ved udtjekning.