Pizzakastning er strengt forbudt på 'Breaking Bad'-turen

Turen til Albuquerque

Klimaaftryk tur-retur

Fly:2.739 kg CO 2 per person (det svarer til at køre ca. 17.769 km i bil)

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

www.politiken.dk/klimaberegner

Om Breaking Bad RV Tour:Guidet tur på 3 timer, til nogle af de steder, hvor tv-serierne ’Breaking Bad’ og ’Better Call Saul’ er indspillet.

Pris: 75 dollars (knap 500 kr.). Ud over en let kulilteforgiftning, hvis man sidder bagerst i autocamperen, indbefatter turen en let frokost på fastfoodrestauranten Twisters, i serierne kendt under navnet Los Pollos Hermanos.

Booking og yderligere oplysninger på www.breakingbadrvtours.com

