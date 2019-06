»Midt om natten klokken 02.00 kan man se børn spille fodbold«: Norsk ø vil afskaffe tid

Om sommeren går solen ikke ned i 69 dage, og man har ikke brug for at vide, hvad klokken er, mener de lokale på Sommarøy.

Den norske ø Sommarøy forsøger at gøre det, som mange mennesker i en stresset hverdag engang imellem drømmer om:

At afskaffe tid.

Øen ligger nord for den arktiske cirkel vest for Tromsø. Her er der i perioder lyst hele døgnet.

»Når man bor i Nordnorge, giver det ikke mening at snakke om sommertid, sengetid, spisetid eller nogen anden form for tid. Om sommeren går solen ikke ned i 69 dage, og man har ikke brug for at vide, hvad klokken er. Midnatssolen gør ure til et unødvendigt onde, og det er vores ønske at blive en tidsfri zone«, siger Kjell Ove, der er en af hovedkræfterne bag initiativet på Sommarøy, i en pressemeddelelse.

Afventer myndigheder

Nu vil de omkring 300 indbyggere gøre en tidløs hverdag officiel.

De har afleveret en erklæring til parlamentet i Oslo om at afskaffe tiden. Hvis regeringen går ind på øboernes anmodning, bliver det et farvel til fastlagte åbningstider, deadlines og øvrige tidsrelaterede krav i sommermånederne.

»Hvis vi kan få dette på skrift vil det for mange af os blot være en formalisering af noget, som vi har praktiseret i generationer, nemlig den tidsfri livsstil. Vi har dagslys døgnet rundt, og det benytter vi os af. Længe efter midnat, når klokken ifølge byboere for eksempel er 2 om natten, kan man se børn spille fodbold, folk male deres hus eller slår græs, mens teenagere tager sig en dukkert«, siger Kjell Ove.

Det er 69 dage fra den 18. maj til den 26 juli, skriver CNN.

De lokale bruger de lyse døgn til at lave meget af det, de ikke kan i de lange polarnætter fra november til januar.

Lyset får dem til at droppe det almindelige forhold til tid.

»Midt om natten klokken 02.00 kan man se børn spille fodbold«, fortæller en indbygger.

Ritzau