12 oplevelser i Rimini: Badeby med romerske rødder og Fellini på murene

Den berømte italienske badeby ved Adriaterhavskysten har to ansigter. ’Sun and fun’-ansigtet med kilometervis af livligt og kulørt strandliv på den ene side, og byens historiske centrum, der viser, at Rimini en gang var en del af Romerriget, på den anden.

For efterhånden en del år siden fik den italienske badeby Rimini for alvor fik et navn ude i verden, også i Danmark. Det var i 1970’erne, da sol- og strandhungrende danske og nordiske turister tog turen fra de nordlige breddegrader til Emilia-Romagna-regionen. Her kunne vinterblege nordboere boltre sig på en 40 kilometer lang sandstrand med sol og natlige udskejelser. Den italienske latin lover var dengang nærmest en attraktion i sig selv for mange eventyrlystne nordiske signorinaer.