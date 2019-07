British Airways meddeler ifølge BBC, at det står til at få en rekordstor bøde på 183 millioner pund for et brud på selskabets sikkerhedssystemer sidste år.

Firmaet, der er ejet af det spansk-britiske selskab IAG, meddeler, at det er ’overrasket og skuffet’ over bøde fra Det Internationale Civile Kontor.

OPDATERES