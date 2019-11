Balkans skjulte juvel: Udforsk smalle kløfter og dyk ned i drypstenshuler

Fakta

3 ting, du kan opleve i Skopje

1 Eksotisk basar. På den nordøstlige side af Vardar-floden ligger Den Gamle Basar, hvor man kan få timer til at gå med at shoppe og drikke sød te på en af de mange små hyggelige cafeer. Området er et charmerende virvar af smalle stenbelagte gyder og gamle skæve huse, og der hersker en næsten mellemøstlig souk-agtig stemning. Man kan købe alt fra håndvævede tæpper og tøj til smykker, lædervarer, eksotiske kjolestoffer og morsomme antikviteter fra Nordmakedonien, Tyrkiet og resten af det tidligere Jugoslavien. Bliver man sulten efter at have været på indkøbstur, er der masser af små restauranter, der tilbyder veltilberedte makedonske, tyrkiske og græske specialiteter.

2Det berømte bysbarn.Alle kender den katolske nonne og nobelprisvinder Moder Teresa, der iført sin karakteristiske hvide og blåstribede sari tog sig af de syge og svage i Calcuttas slumkvarterer, men færre ved måske, at hun blev født i Skopje, mens byen var en del af Det Osmanniske Rige. Man er forståeligt nok stolt af bysbarnet, og der bygget et mindehus for hende midt på gågaden. På torvet Macedonia Square finder man også en mindesten, der markerer, hvor hun blev født i august 1910. I mindehuset findes der et museum og et kapel, og der er også indrettet en lille souvenirbutik, hvor man kan købe bøger, smykker og brugsting og blive klogere på hendes arbejde blandt de allerfattigste og udstødte i Indien.

3 Fæstningen på toppen.Ved siden af Den Gamle Basar knejser det gamle fort Kale, der er nemt at få øje på, da det ligger højt på en bakketop. I dag er det meste af fortet en ruin, men et af tårnene og flere af murene er velbevaret, og på stedet blev der i sin tid gjort et stort fund af gamle mønter. Man kan gå rundt i ruinerne, og der er en smuk og storslået udsigt til bymidten af Skopje med Macedonia Square og Vardar-floden fra første parket. I horisonten kan man se bjergene og skimte svævebanen, der fører op til Tusindårskorset på toppen. Fortet er afbildet i Skopjes våbenskjold, og på vejen til fortet går man over floden ad den gamle stenbro, der sammen med Kale er byens vartegn.





