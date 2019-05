En stilhed, du ikke er vant til: Find din indre ro på vandring i de kroatiske skove

Dybt inde i Risnjak Nationalpark, et stenkast fra Zagrebs travle gader og en spytklat fra Adriaterhavets parasolfyldte kyster, er der plads til at nyde skovens dybe ro.

Her er helt stille. En stilhed, vi ikke er vant til. Ingen biler. Ingen ringetoner. Ingen facebooknotifikationer. Ingenting. Kun rå, uberørt natur.

»Vi tager lige 15 minutters pause. Ligesom vi har gjort de andre dage, så prøv at reflektere lidt over, hvor vi er, og hvad vi har oplevet indtil nu«, siger vores turleder Mogens Cuber, inden han sætter sig på en pude af mos og overlader scenen til de kroatiske skove.

Over os danser bøgebladene zumba i den kølige bjergbrise. På den anden side af det grønne skyggesejl af blade og kviste kommer små puslebrikker af blå himmel til syne, hver gang de massive bøgestammer i slowmotion bevæger sig fra side til side. Og rundt om os ligger kridhvide klippesten spredt ud over et tæppe af visne blade, frodige bregner og bønnespirer af ny træer.

Erik og Jørn fra Djursland sidder og sludrer i en lysning. Charlotte fra Østerbro roder i en bunke efterårsblade med en pind. Og på en af de mange hvide kalksten med mørkegrønne mosplamager sidder Lene fra Aarhus med lukkede øjne.

Foto: Jens Hjalte Løgstrup En vigtig del af oplevelsen i Risnjak er at tune sig ind på naturen og de omgivelser, vi befinder os i. Derfor starter hver vandredag ud med, at vi går lidt spredt og ikke taler sammen.

Det er »renselse for sjælen«, som Mogens Cuber beskriver det. Og han har ret. For hver en indånding fyldes lunger og sind med skovens friske luft, og for hver en udånding forsvinder hverdagens bekymringer og stress med vinden længere ind i skovens dyb.

En sød duft af gran forstyrrer de lommeterapeutiske tanker, og med sit genkendelig grin af et kald advarer sortspætten resten af skovens beboere om, at en gruppe halvsvedige danske vandrere er på besøg i Risnjak Nationalpark – et grønt åndehul af natur i det nordlige Kroatien mindre end 40 minutters kørsel fra Rijeka og Adriaterhavets overrendte strande.

Plads til natur

Vi befinder os halvvejs oppe af nationalparkens højeste punkt, bjerget Risnjak. Det er syvende og sidste vandredag på vores tur, hvor vi sammen med turleder Mogens Cuber og hans to lokale guider, Jelena Holenko Pirc med de fantastiske fortællinger og ulvekvinden Dina Botta, har udforsket alt det, Kroatien ikke er kendt for: de storslåede bøgeskove, idylliske engområder, mørke grotter, klare kilder, frodige floder, bølgende bakker og skaldede bjerge.

Fakta Turen til Risnjak Nationalpark Klimaaftryk tur-retur Fly: 479 kg CO 2 per person Bil: 678 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 117 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Lokaltransport: Fra Zagreb kan du tage en bus til Delnice, som er den nærmeste by til nationalparkens informationscenter og der, hvor du lettest finder logi. Turen til Delnice tager 2-3 timer og koster 30-70 kroner. Risnjak Nationalpark dækker et område på 64 km2, et areal på størrelse med Tåsinge, i en af de mest skovdækkede og naturrige regioner i Kroatien, Gorski Kotar, tæt på grænsen til Slovenien. Parken er ud over at være hjem for en bestand på knap 500 af Kroatiens 1.000 bjørne også hjem for Europas andre store pattedyr: grævling, ræv, ulv, kronhjort og los. Kigger du op, kan du også se ravne, flere forskellige spætter, fiskeørne, kongeørne m.m. Vis mere

Modsat Kroatiens kendte rejsedestinationer som ’Game of Thrones’-byen Dubrovnik og de verdenskendte søer Plitvice, der begge er ved at miste deres plads på Unesco’s Verdensarvliste på grund af forurening, trafik og ureguleret turisme, er området omkring Risnjak Nationalpark i regionen Gorski Kotar ramt af en decideret affolkning.

Unge kroater flytter enten til hovedstaden Zagreb, en af de større kystbyer eller et andet EU-land. Kommunekassen lider, men kronhjorte, rådyr, bjørne, ulve, los og resten af dyrene i skoven nyder godt af, at der kun bor knap 20 mennesker per km2i regionen.

Bjørne i baghaven

Efter 15 minutters refleksionsrapport, en kiks og adskillige næseblæsninger fortsætter turen mod toppen af Risnjak.

»Kan vi se bjørne her«, spørger en af gruppens deltagere.

Kliklydene fra Dinas vandrestaves kamp mod det stenede underlag stopper for en stund.

»Ja, hvis vi er heldige. Men vi larmer nok lidt for meget, og der er bedre mulighed for at se dem om morgenen og aftenen«, svarer Dina og forklarer, at der heller ikke er grund til at være bange for at støde på Europas største rovdyr, den brune bjørn. Mennesket er hverken dens fjende eller byttedyr, og hun har aldrig hørt om bjørneangreb i området.

Foto: Jens Hjalte Løgstrup Udsigten hvis du kigger opad.

Ifølge Mogens Cuber handler det om tolerance. En sameksistens mellem mennesker og natur, hvor de lokale accepterer at vågne op til bjørne, der spiser modne æbler i baghaven. De farer ikke ud efter jagtbøssen, men prøver at indrette deres liv efter, at de bor i et hjørne af Europa, hvor bjørnen trives side om side med mennesker.

Fakta Vandreture i Risnjak Modsat Kroatiens strande, hvor du må kæmpe om parasollerne, skal du ikke regne med at støde på andre turister i Risnjak Nationalpark. Området er ukendt for turister såvel som kroater, og derfor får du stort set parken for dig selv. Det kan lade sig gøre at vandre i nationalparken på egen hånd, men du kan også tage af sted med en guide. Ruby Rejser er det eneste danske rejseselskab, der opererer i området. Turleder Mogens Cuber bor i Slovenien på grænsen til Kroatien og har via kommunikationsarbejde med større naturprojekter for EU opdaget Gorski Kotar. Omtalte vandreferie til Risnjak koster ca. 10.000 kr. for 7 vandredage med dansk rejseleder og to lokale guider. Prisen inkluderer flyrejse, kost og logi og transfer til og fra Zagreb og transfer fra hotellet ud til de daglige vandreture. Vis mere

Trods Dinas forsikring tilføjer tanken om at støde på en af Gorski Kotars omkring 500 bjørne alligevel en ekstra dimension til vandreturen. Hvad nu hvis?