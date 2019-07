Tysk bilorganisation advarer om køer: Vent med at køre gennem Tyskland til på mandag

Vent til mandag med at tage på ferie, hvis du skal i bil gennem Tyskland.

Sådan lyder rådet fra det tyske svar på FDM, bilistorganisationen ADAC, ifølge dagbladet Jydskevestkysten.

Det er nemlig første feriedag i den folkerige delstat Nordrhein-Westfalen med 18 millioner indbyggere i dag fredag

De fleste andre delstater holder også ferie nu, så der er op mod 60 millioner tyskere, som holder fri nu. Det fører erfaringsmæssigt til voldsomme bilkører i hele Tyskland.

Rådet fra ADAC er ganske enkelt at vente med at rejse til på mandag, hvis det kan lade sige gøre.

Ellers peger bilistorganisationen på at bruge mindre befærdede strækninger som for eksempel landevejene. Det er ikke sikkert, at det er hurtigere, men det er mere afslappende at færdes på landevejene.