Alle slags bløde trafikanter mødes på Luccas bymur

For hvor andre byer har en strandpromenade, byder Lucca på en bymurspromenade med ophøjet udsigt over by og land. Jeg har udstyret mig med et go-pro videokamera på panden og et kamera om halsen, så de gamle mænd på bænkene griner venligt ad mig, som nok ligner en høne, der virrer med hovedet op og ned – for at få de bedste skud i kassen.

