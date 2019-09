Thomas Cook-fly i Skandinavien er aflyst efter kollaps Thomas Cook Airlines Scandinavia indstiller flytrafikken indtil videre efter konkursbegæringen.

Rejsegiganten Thomas Cooks skandinaviske afdeling må indstille flytrafikken fra mandag morgen efter moderselskabets konkursbegæring.

Det skriver Thomas Cook Airlines Scandinavia i en pressemeddelelse.

Ifølge en oversigt over flyafgange på København Lufthavns hjemmeside er et fly klokken 07.00 til Funchal i Portugal den første aflyste afgang.

Thomas Cook har også en rejse til Larnaca i Cypern klokken 18.00, men her er der endnu ikke en status på CPH's hjemmeside. Det må dog formodes, at den er aflyst.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra Thomas Cook Airlines Scandinavia angående, hvor mange afgange der bliver ramt.

Mange priser for god service var ikke nok

Administrerende direktør i Thomas Cook Airlines Scandinavia, Per Knudsen, beklager dybt, efter at det britiske moderselskab Thomas Cook natten til mandag indgav en konkursbegæring.

»Jeg beklager dybt den opståede situation og de konsekvenser, den får for vores mange tilfredse kunder og trofaste medarbejdere i Thomas Cook Airlines Scandinavia«, siger Per Knudsen i en pressemeddelelse.

»Vi har opnået mange priser for vores gode kundeservice, men desværre er perspektiverne for fortsat drift ikke til stede«.

Moderselskabet oplyste i en pressemeddelelse tidligere på natten, at det er gået i betalingsstandsning med »omgående virkning«.

Selskabet, der i Danmark ejer Spies, har gennem længere tid været i økonomiske problemer.

Det havde et akut behov for at få tilført et beløb svarende til cirka 1,4 milliarder danske kroner, hvis det skulle fortsætte driften.

Inden betalingsstandsningen var en kendsgerning, sagde kommunikationschef hos Spies Lisbeth Nedergaard, at »man skal vide som rejsende, at Spies er et sundt selskab, og man er dækket af en rejseforsikring« i tilfælde af en konkurs.

ritzau