Boris Johnson lover Thomas Cook hjælp til at få alle hjem Den britiske premierminister ville ikke komme Thomas Cook til undsætning inden konkurs.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, lover det konkursramte rejseselskab Thomas Cook hjælp til at få alle berørte hjem fra deres rejsemål.

»Vi vil gøre vort bedste for at hjælpe med at få alle hjem. Der vil blive udviklet planer for en indsats, hvis det bliver nødvendigt«, siger Johnson til nyhedsbureauet DPA om de mange tusinde standede rejsende.

Ifølge de britiske luftfartsmyndigheder er omkring 150.000 britiske turister i udlandet ramt af rejsegigantens konkurs.

Richard Moriarty, som leder den britiske civile luftfartsstyrelse (CAA), siger til avisen The Daily Telegraph, at regeringen har bedt hans organisation om at hjælpe med 'den største fredstidsoperation' med at hente briter hjem.

Johnson talte om konkursen i det ikoniske rejseselskab under en flyvning fra New York til London i et regeringsfly.

»Det er en meget vanskelig situation, og vores tanker er naturligvis hos Thomas Cooks kunder og de ferierejsende, som kan få problemer med at vende hjem, siger premierministeren.

Thomas Cook, som er verdens ældste rejseselskab, har ifølge Johnson anmodet regeringen om 150 millioner pund (omkring 1,3 milliard kroner) for at undgå en konkurs, men dette er blevet afvist.

Johnson siger, at hjælp med konkursen er moralsk betænkeligt. Han peger på, at det ville blive problematisk fremover, når andre selskaber kommer i økonomiske vanskeligheder.

»Vi er nødt til at se på, hvordan rejseoperatører på en eller anden måde kan beskytte sig selv mod sådanne konkurser i fremtiden«, siger Boris Johnson.

21.000 ansatte i 16 forskellige lande er sagt op som følge af konkursen. 600.000 billetter er annulleret.

Thomas Cook har haft økonomiske problemer i flere år. De seneste måneder er situationen blevet stadigt forværret. Selskabet annoncerede et tab på 1,5 milliarder pund (12,69 milliarder kroner) i første halvdel af 2019.

ritzau