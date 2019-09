Spies genoptager rejser tirsdag morgen

Flere tusinde danskere ved ikke, om de kommer afsted på ferie med Spies, efter selskabets britiske ejer Thomas Cook har begæret sig konkurs. Spies siger, at de arbejder på højtryk på sagen, og at de tager en dag ad gangen.

Tirsdag morgen skal et par hundrede danske turister flyve til Mallorca fra København med Spies. Tidligere mandag aften vidste Spies stadig ikke, om gæsterne kommer afsted eller ej.

Men nu skriver Spies på sin hjemmeside, at de genoptager rejserne tirsdag morgen.

Natten til mandag gik Spies’ ejer Thomas Cook i betalingsstandsning, efter planerne om rekapitalisering mislykkedes. Rekapitalisering er en måde at flytte rundt på gæld og aktiver i en virksomhed, som man typisk gør for at undgå konkurs.

Som følge af betalingsstandsningen har Thomas Cook officielt begæret sig konkurs. Den rammer hundredtusinder rejsende i hele verden.

Spies bruger fly til de fleste rejser fra Thomas Cook Airlines Scandinavia, som er forhindret i at flyve på grund af konkursbegæringen.

Ifølge Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef i Spies, er der to afgange tirsdag kl. 07.00 fra København til Mallorca med Thomas Cook Airlines. Om aftenen og natten er der to afgange fra Mallorca til København.

Svært at finde ledige fly

Spies står med den svære opgave at finde andre fly til deres gæster. Der er et enormt pres på fly i Europa, fordi alle Thomas Cook Airlines’ hundredtusinder gæster skal rejse med andre lejede fly.

Flere flyselskaber skal tage sig af deres egne passagerer, og nogle af dem har Boeing 737 Max-fly, som ikke må flyve. Norwegian har f.eks. 18 fly af denne type på jorden. Flytypen fik karantæne i marts i år efter to flystyrt med fem måneders mellemrum.

TVSYD skriver, at Danish Air Transport, DAT, skal stå for at flyve nogle af de 150.000 strandede briter hjem.

I alt er 6.000 danske Spies-gæster strandet i udlandet, men ifølge Lisbeth Nedergaard skal de ikke alle flyve med Thomas Cook Airlines.

»SAS, Norwegian og Jettime er der nogle af vores gæster, som flyver med. De er ikke i farezonen«, siger hun.

Stadig muligt at bestille rejser

Det er stadig muligt at bestille rejser på Spies’ hjemmeside. Hvis man ikke kommer ind på forsiden først, ser man ikke, at selskabet ikke sælger rejser. Det kan f.eks. være, hvis man søger på afbudsrejser til Mallorca på Google og ryger direkte ind på Spies’ bestillingsside.

»Det ved jeg godt. Vi har haft fokus på nogle vigtigere ting«, siger Lisbeth Nedergaard om muligheden for at bestille rejser på hjemmesiden.

»Vi besluttede i dag, at alle vores medarbejdere skal fokusere på at hjælpe de kunder, som er bekymrede og har brug for hjælp. Vi suspenderede salget på telefonerne og fokuserer på dem, der skal have beroligelse og hjælp«, siger hun.

Spies er ikke gået konkurs. Det betyder, at Spies’ gæster ikke kan benytte sig af Rejsegarantifonden. Gæsterne må vente på, at Spies får overblikket og melder ud, hvad der kommer til at ske.

Ritzau skriver, at cirka 250 danske medarbejdere i fagforeningerne HK Service og Flybranchens Personale Union, FPU, er ramt af konkursbegæringen.

I en tidligere version af denne artikel stod der, at Spies ikke vidste, om gæsterne kunne rejse tirsdag morgen. På det tidspunkt var det oplysningen fra Spies.