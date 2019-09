Så er Spies igen på vingerne - på den korte bane

Trods moderselskabets betalingsstandsning lykkedes det tirsdag morgen Spies at sende to fly med i alt 400 gæster af sted fra København. Begge med kurs mod Mallorca.

Klokken syv tirsdag morgen lettede to fly med det gule Thomas Cook-logo på haleroret fra Københavns Lufthavn med kurs mod Mallorca. Hvert fly rummede cirka 200 passagerer, som havde booket ferie på Mallorca hos Spies.

Dermed synes Spies at have løst en del af det akutte problem, der opstod natten til mandag, da ejeren af det danske rejsebureau – den engelske rejsegigant Thomas Cook – gik i betalingsstandsning.

Umiddelbart efter sendte søsterselskabet Thomas Cook Airlines en konkursbegæring, hvilket med ét slag gjorde ferien lidt nervepirrende for de omkring 450.000 mennesker, som lige nu befinder sig på Thomas Cooks destinationer rundt omkring i verden.

Mandag mærkede omkring 1.400 Spies gæster konsekvenserne af Thomas Cook-krisen. Halvdelen af dem kunne ikke flyves hjem fra Madeira og Cypern, og den anden halvdel kunne ikke komme af sted fra København til de to feriedestinationer.

Men det lykkedes i al hast for Spies at flytte flylicenser, der var knyttet til Thomas Cook Airlines i England, til det nordiske selskab, således at de to fly til Mallorca tirsdag morgen kunne komme i luften som planlagt med i alt 400 gæster.

Feriegæster kan være på vej hjem i aften

»Vi er så glade for at kunne sende danskerne på ferie igen«, siger Lisbeth Nedergaard, der er kommunikationschef hos Spies. Hun regner med, at de to fly tirsdag aften vender tilbage til København med et tilsvarende antal feriegæster.

»Det er min klare forventning, at vi kommer til at køre fuldstændig efter planen. Det er en kæmpegod nyhed. Og jeg har en rigtig god forventning om, at det også på den lange bane kommer i normal gænge«.

Lisbeth Nedergaard bruger flere gange udtrykket »på den lange bane«, velvidende, at en løsning på den korte bane ikke er det samme som at sikre fremtiden for Spies.

»Det er åbenlyst, at vi må finde nogle andre ejerforhold. Vi skal have skabt en struktur, der også er holdbar på den lange bane«, siger hun. Uden at ville afsløre, hvor sådan en løsning muligvis kan findes.

Spies arbejder »intenst« på at finde fly, der kan hente de cirka 700 Spies-gæster, der mandag strandede på Madeira og Cypern, oplyser Lisbeth Nedergaard. Det skulle meget gerne ske tirsdag.

»I mellemtiden bor de på deres hotel og kan nyde solen en dag mere. Jeg lige talt med et jysk ægtepar på Cypern – som fortæller om højt humør og god forståelse for situationen«, siger kommunikationschefen.