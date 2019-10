»Det ser lovende ud«: Nye ejere vil skyde penge i Spies

Spies og de øvrige nordiske bureauer, der var ejet af det konkursramte britiske rejsebureau Thomas Cook, ser nu ud til at være på vej over til en ny ejer.

Det er kapitalfonden Triton, der ifølge Sky News vil overtage rejseaktiviteterne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, som udover Spies også tæller Tjæreborg, Ving og Globetrotter. Pakken omfatter også Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Flere af de skandinaviske virksomheder er førende rejsebureauer på deres respektive markeder, og overlevede Thomas Cooks konkurs i september. Den nordiske del af forretningen har omkring 4.000 ansatte.

Triton ejer rejsekoncernen Sunweb, og håber ifølge Sky News at få en aftale på plads en af de kommende dage.

Allerede i maj var Triton interesserede i at overtage de nordiske rejseaktiviteter fra Thomas Cook, men uden at de to firmaer kunne blive enige om vilkårene.

Spies i forhandlinger

Spies bekræfter, at der er interesserede købere til selskabets nordiske koncern, og administrende direktør Jan Vendelboe oplyser, at der er forhandlinger i gang.

Målet er, at det skal være afgjort inden for meget kort tid Jan Vendelboe, adm. direktør i Spies

»Det ser lovende ud, men jeg kan ikke udtale mig om, hvem de interesserede er«, siger Jan Vendelboe. Selskabet får hjælp i forhandlingerne af investeringsbanken Carnegie.

Er der en tidsramme?

»Der er ikke en bestemt dato, hvor det skal være på plads, men målet er, at det skal være afgjort inden for meget kort tid. Det vil være fint, hvis det blev i denne måned. Jeg er optimist, men der kan selvfølgelig ske meget. For os er det meget positivt, der er flere interesserede købere, og de igangværende forhandlinger går fint«, siger Jan Vendelboe.

Ifølge direktøren har Sky News ret i, at det er hele den nordiske pakke, som der forhandles om: Rejsearrangørerne Spies, Tjæreborg, Ving, Globetrotter og flyselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia.

»Det var os, der var den store succes i Thomas Cook-gruppen«, siger Jan Vendelboe.

Har omtalen af Thomas Cook-konkursen haft indflydelse på salget af rejser?

»Ja, helt klart. De første dage efter konkursen 23. september lå vi 30 procent under salget sammenlignet med de samme dage sidste år, men vi er faktisk positivt overrasket over udviklingen siden«, siger Jan Vendelboe.

Godt salg i efterårsferien

Siden det første dyk er salget gået frem hele tiden, så selskabets rejsesalg i sidste uge ’kun’ lå 10 procent under salget i samme uge sidste år, oplyser han.

»Jeg har lige set salgstallene fra i går, og det var første gang siden konkursen, at vi solgte flere vinterrejser, end vi gjorde samme dag i fjor, så det ser bedre ud, end man kunne forvente«, siger Jan Vendelboe, som også glæder sig over næsten alt solgt i efterårsferien.

Jan Vendelboe bekræfter, at Triton tidligere har givet et bud på den skandinaviske del, men at Thomas Cook Group satsede på, at en aftale mellem bankerne og en kinesisk storinvestor skulle redde selskabet. Den aftale kom ikke i hus, konstaterer han:

»Og så gik Thomas Cook konkurs, men Triton har været inde før, som der spekuleres om«.

Også hos Thomas Cook Northern Europe bekræfter kommunikationschef Fredrik Henriksson, at processen er langt henne.

»Vi har flere interesserede potentielle købere af den nordiske virksomhed, og vi har sat gang i en salgsproces, som vi regner med, kommer til at gå hurtigt«, siger han til mediet Dagens Næringsliv.