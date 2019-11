Easyjet tjener mindre på trods af flere passagerer Indtjeningen falder hos Easyjet, selv om det britiske lavprisselskab flyver med flere og øger omsætningen.

Flere passagerer er fløjet med Easyjet i selskabets seneste regnskabsår, og det har bidraget til en stigende omsætning.

Omvendt er indtjeningen bakket for det britiske lavprisselskab, som blandt andet har været negativt påvirket af brexit og stigende udgifter til brændstof.

Det oplyser Easyjet tirsdag morgen med offentliggørelsen af det regnskab, som løb til og med udgangen af september.

Af regnskabet fremgår det, at Easyjet i perioden tjente 349 millioner pund - eller lidt over 3 milliarder kroner. Det er en lille tilbagegang fra de 358 millioner pund - eller cirka 3,1 milliarder kroner - der blev tjent året før.

Med til at trække indtjeningen ned har været øgede brændstofudgifter, da Easyjet i regnskabsåret brugte 20 procent mere på brændstof end året før.

Året har dog også været karakteriseret ved fremgang, da Easyjet har fløjet med ni procent flere passagerer end året før.

Det har været med til at øget selskabets omsætning til 6,4 milliarder pund - eller 55,6 milliarder kroner - fra 5,9 milliarder pund - eller 51,4 milliarder kroner - et år tidligere.

Brexit gør livet sværere for easyJet

Det er flotte resultater, når man tænker på de udfordringer, som Easyjet har haft i løbet af året, siger aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, der blandt andet følger luftfartsbranchen tæt.

»Der har været masser af usikkerhed omkring brexit, og det har været med til at gøre livet sværere for Easyjet«, siger han.

Også i det nye regnskabsår vil Easyjet blive udfordret, i og med at brexit stadig spøger og lige nu står til at finde sted 31. januar 2020.

»Men selskabet er i og for sig gearet til det. Det har også de flylicenser og tilladelser, der skal til, hvis det ender i et hårdt brexit«, siger Jacob Pedersen.

Sammen med regnskabet har Easyjet annonceret en målsætning om at være CO2-neutral fra og med det nye regnskabsår, som startede 1. oktober.

Det er langtfra noget, der er gratis, bemærker Sydbanks aktieanalysechef.

»Det kommer til at koste selskabet over 200 millioner kroner om året at investere i CO2-kompenserende ting, som kan være med til at gøre, at man bliver CO2-neutral«, siger Jacob Pedersen.

Blandt de CO2-kompenserende tiltag nævner Easyjet blandt andet, at det vil kunne plante flere træer eller undgå at udlede mere CO2 ved at flyve med mere miljøvenlige fly.

ritzau