En lille fjeldperle i Gudbrandsdalen: Jagten på det perfekte sving

Det er ikke kun i drømme, at man kan få et skisportssted for sig selv. Det kan man i norske Kvitfjell, som er det ideelle sted at øve skiteknik. Både for nybegyndere og eksperter.

Der er noget magisk over at vågne et sted, hvor man ikke har set omgivelserne i dagslys. For da vi – tre voksne og to 11-årige drenge – ankom til vores lejlighed i den norske skiby Kvitfjell en onsdag aften, havde tusmørket sænket sig over fjeldet.​