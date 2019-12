Ikonisk dansk hotel på eksklusiv liste

For anden gang på 10 år er Nimb Hotel i København kommet på livsstilsmagasinet Condé Nast Travelers liste over verdens bedste hoteller.

»Nimb Hotel lykkedes med at bevare sin grandiose mauriske fortid, mens hotellet samtidigt omfavner en moderne skandinavisk stil. Og kontrasten er fantastisk; kupler, spir, mandelformede vinduer og blændende hvidt på den ene side og et modernistisk gitter-håndværk og balkoner med hængende haver – og ikke at forglemme påfugle – på den anden. Det er et smukt, komfortabelt og kreativt hotel«.

Sådan lyder beskrivelsen af Nimb Hotel i Tivoli i København i forbindelse med, at hotellet er kommet på det amerikanske livsstilsmagasins såkaldte ’Gold List’, der opremser de 129 bedste hoteller i verden i 2020.

Ifølge hotelmanager Mikkel Espinoza Castillo Ledertoug er placeringen på listen et stort skulderklap til alle hotellets ansatte. Til Politiken fortæller han, at hæderen i Condé Nast betyder en markant større international synlighed i et nyt segment, der har udviklet sig over de senere år, hvor det i højere grad er hoteloplevelsen, som tiltrækker gæsterne, fremfor destinationen.

»Mange gæster bruger Condé Nasts Gold List som inspirationskilde, når de skal vælge hotel og deraf selvfølgelig destination. At være med på listen hjælper os med at inspirere endnu flere gæster til at komme til København i en ellers hård konkurrence med de andre europæiske storbyer, der også har meget at byde på«, lyder det fra Mikkel Espinoza Castillo Ledertoug.

Omfattende relancering

Condé Nast roser også Nimb Hotel for stedets gastronomiske muligheder. I alt har hotellet syv barer og spisesteder tilknyttet. Om det siger Mikkel Espinoza Castillo Ledertoug.

»København har nu i en årrække været en gastronomisk destination, som man rejste til for at få store kulinariske oplevelser. Nu ved gæsterne også, at de samtidig kan bo på et af verdens bedste hoteller«.

Det er ikke første gang, at Nimb Hotel er på listen. Det ikoniske Tivoli-hotel fra 1909 var også på listen i 2011. I 2015 blev hotellet kåret som verdens bedste ’small luxury hotel’. Sidenhen har hotellet i 2018 gennemgået en omfattende relancering med tagterrasse.

Hotellerne på Gold-listen udvælges af en skare af rejsejournalister fra New York og London.