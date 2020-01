Der er for alvor kommet gang i salget af interrail-billetter

I alt drog 13.439 danskere på interrail i 2019. Turismeforsker mener, at transport på rejsen er blevet et værdispørgsmål.

Danskerne har igen fået øjnene op for togrejser. Tal fra DSB og Eurail, der udbyder interrailpas, viser, at ikke siden 1991 har så mange danskere rejst med interrail som i 2019, hvor 13.439 danskere rejste af sted med et interrailpas i lommen. Alene fra 2018 til 2019 er salget af danske interrailpas steget med 27 procent.

Fakta Interrail og danske rejsende Interrailbilletten blev indført i Danmark og 20 andre europæiske lande i 1972 og gav unge under 21 år mulighed for at rejse frit med tog i 30 dage. Herhjemme toppede salget i 1989 med 27.237 interrailbilletter, inden lavprisflyselskaberne i 90’erne og 00’erne fik interrailsalget til at skrabe bunden i 2004 med 3.022 solgte billetter. Siden da er salget kravlet stille opad igen. Ifølge Eurail, der udbyder billetterne, er antallet af solgte pas steget de seneste tre år fra 8.667 i 2017 til 10.593 i 2018 og senest 13.439 i 2019. Det er ifølge arkivtal fra DSB det højeste antal siden 19.332 i 1991. Kilder: Eurail og DSB Vis mere

Jørgen Ole Bærenholdt, turismeforsker og professor i samfundsgeografi på RUC, kalder udviklingen »markant«.

»Det virker, som om klimakrisen afstedkommer, at folk nu i stigende grad overvejer andre måder at rejse rundt på i Europa end at flyve«, siger han.

»Hvordan vi rejser, er blevet et værdispørgsmål, der er så vigtigt, at folk kan finde på at rejse med tog i stedet for at flyve, selv om tog er dyrere«, fortsætter Jørgen Ole Bærenholdt.

Erfaringer er vigtige

Tal fra DSB’s arkiv viser, at 27.237 danskere rejste på interrail i 1989, hvorefter tallet faldt til 3.022 i 2004. Siden da er det stille og roligt kravlet opad. Samtidig melder DSB om en samlet stigning frem til december 2019 i antallet af danske rejser sydpå på 16 procent i forhold til samme periode i 2018. Hos østrigske ÖBB, den førende nattogsoperatør i Europa, er antallet af nattogspassagerer steget fra 1,35 millioner i 2017 til 1,55 millioner i 2019.

Jørgen Ole Bærenholdt ville for bare to år siden have været forundret over en stigning i danske togrejsende, men han siger nu:

»Med det skifte, der er sket i diskussionen siden da, er jeg ikke overrasket. Klimakrisen og den måde, vi rejser på, er noget, der præger den offentlige diskurs mange steder. Vi kan se, at rejsebureauerne rykker med tilbud om togrejser, og at der er interesse for at afprøve muligheden blandt rejsende«, siger Jørgen Ole Bærenholdt.

Hans vurdering er, at de erfaringer og oplevelser, som danske togrejsende kommer hjem med, vil have betydning for en eventuel fortsat stigning i danske togrejsende, samt hvordan produktet udvikler sig.

»Vi skal se mere gennemskuelige bookingsystemer, flere nattogsforbindelser, eksempelvis fra Danmark, og muligheder for opdateret information og status på sin rejse undervejs på rejsen. Det er afgørende«.

Hos Eurail fortæller kommunikationschef Nienke Geudeker, at selv om stigende klimabekymringer vil få flere og flere til at overveje togrejsen som transportform på ferien, så vil Eurail holde fast i produktet, som det kendes i dag uden eksempelvis prisstigninger.

»Vi vil gerne sikre, at interrail fortsat er en attraktiv mulighed for vores kunder. Derfor har vi sammen med vores aktionærer besluttet at holde ændringerne på et minimum i 2020«, skriver hun i en mail til Politiken.

Nienke Geudeker fortæller, at man i 2020 har indlemmet Estland og Letland i interrailpasset, ligesom det private franske togselskab Thello, der blandt andet kører nattog mellem Paris og Venedig, også er en del af pakken nu. Sidste år kom Litauen og de private selskaber RegioJet og Leo Express også med.