Nyt EU-forslag vil forringe muligheden for kompensation ved flyforsinkelser markant

Sådan er du stillet ved flyforsinkelse

EU’s forordning gælder, hvis du:

flyver fra et EU-land til et land inden for eller uden for EU, uanset flyselskabets nationalitet.

flyver til lufthavne i EU med et flyselskab, baseret i et EU-land. Eller ved forsinkede mellemlandinger.

Du kan få kompensation hvis:

din ankomst til destinationen er mindst to til tre timer forsinket. Beløbet går fra 250 til 600 euro – fra 1.800 til 4.500 kr. – per forsinket person.

forsinkelsen ikke skyldes krig, terror eller andre uforudsete omstændigheder som f.eks. dårligt vejr.

Vis mere