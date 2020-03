Moder natur blæser fisk op på land i Sydnorge

Fakta

Turen til Kristiansand

Klimaaftryk tur-retur:

Fly: 129 kg CO 2 per person​

Bil: 133 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).​

Tog/bus: 41 kg CO 2 per person​

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.​

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

politiken.dk/klimaberegner​

Lindesnes Fyr ligger 85 kilometer sydvest for Kristiansand og Båly75 kilometer sydvest for byen. Fra Kristiansand må man enten leje bil eller køre med bus eller taxi til de to destinationer.

​

Man kan sejle fra Hirtshals til Kristiansand med katamaran. Sejlturen tager 2 timer og 15 minutter. ​

Man kan også tage toget via Sverige og Oslo til Kristiansand (13 timer og 42 minutter) eller køre i bil via Sverige (8 timer og 6 minutter). Med fly tager turen 65 minutter fra København til Kristiansand.

Vis mere