Rejsebranchen er i gang med en total nedsmeltning: Har aldrig før været en så voldsom krise på så kort tid

Der er ingen, der kan huske noget fortilfælde. Ikke 11. september, ikke finanskrisen, ikke sars, terrorangreb, krige, tsunamier eller noget andet kan sammenlignes med den situation, som udbruddet af coronasmitte har kastet rejsebranchen ud i. Internationalt, men også herhjemme.

»Coronaudbruddet er klart den største krise, der har været, og jo længere den varer, des dybere bliver den«, siger Lise Lyck, der er leder af center for turisme- og kulturmanagement på Copenhagen Business School.

Tom Jenkins, direktør for ETOA (European Tourism Association) – brancheorganisation for 1.200 tur- og rejseoperatører, hoteller og attraktioner – med 40 års erfaring i turistbranchen, kalder det en »fuldstændig nedsmeltning i turistindustrien«.

»Vi oplever et ekstraordinært forsøg af regeringer over hele kloden på at få folk til at holde op med at rejse. Hvis man er turoperatør eller leverandør til turistdestinationer og attraktioner, har man ingen forretning i øjeblikket«.

Aldrig set noget så voldsomt

Siden coronavirus blev opdaget i Wuhan i Kina i december 2019, har tiltag på tiltag fra myndigheder verden over for at reducere smitterisikoen betydet suspenderinger af flyruter og advarsler om at undgå rejser til et stadigt stigende antal lande og destinationer.

Herhjemme har SAS bedt medarbejderne om at arbejde mindre og gå 20 procent ned i løn, mens Norwegian frem til juni vil aflyse 3.000 flyafgange. Danskerne aflyser og udskyder deres rejser i stor stil, og rejsebureauernes ordrebøger står chokerende tomme. På globalt plan forventer den internationale luftfartsorganisation IATA (International Air Transport Association) et tab på op mod 760 milliarder kroner, mens luftfartsanalytikere herhjemme allerede nu frygter, at coronakrisen kommer til at betyde konkurser blandt flyselskaber.

Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, havde allerede frem til fredag set en nedgang i salget af rejser herhjemme på 60 til 80 procent. Og da Udenrigsministeriet fredag eftermiddag ændrede sin rejsevejledning og med et gjorde hele verden ’orange’ – dvs. frarådede alle ikkenødvendige rejser – reagerede han kraftigt:

»Branchen er i chok og har fra den ene dag til den anden fået revet tæppet væk under fødderne. Rejsebureauernes økonomi bliver ramt dobbelt hårdt, fordi pengene fosser ud med massive tilbagebetalingskrav fra rejsende, der ikke skal af sted på planlagte rejser, og samtidig er vores fremtidige indtægtsgrundlag smuldret, når ingen rejser ind eller ud af Danmark som følge af myndighedernes anbefalinger. Det er livstruende kritisk, og vi ser desværre ind i massefyringer, konkurser og lukninger af en hel branche i løbet af få dage, hvis vi ikke får en akut politisk håndsrækning øjeblikkeligt«, udtalte han i en pressemeddelelse sammen med direktør i brancheforeningen Rejsearrangører i Danmark, Henrik Specht.

Ligner ikke finanskrisen

På verdensplan spår Tom Jenkins et fald på 50 procent, men den ukendte faktor er USA:

»Vi ved ikke, hvad der vil ske i Amerika. De tester ikke engang for alvor for corona. Hvis der kommer en coronakrise i USA, bliver det virkelig alvorligt, for det amerikanske marked er lige så meget værd som alle de andre tilsammen«.

Ole Egholm er direktør i Dansk Brancheanalyse og følger rejsebranchen tæt. Han har allerede på nuværende tidspunkt »aldrig set noget, der er så voldsomt på så kort tid«.

»Finanskrisen var alvorlig, og jeg har nu kun et spinkelt håb tilbage om, at summen af coronakrisen ikke bliver lige så alvorlig«, siger Ole Egholm.

»I 2009 gav finanskrisen en nedgang i omsætning på ti procent, men ellers har rejsebureauerne i Danmark kun oplevet samlet fem år med negativ vækst – 2001, 2002 og 2003 – hvilket skyldtes 11. september og det efterfølgende sars-udbrud, 2009 og så i 2014, hvor rejsebranchen herhjemme toppedes med billige priser«, forklarer Ole Egholm og understreger, at krisens størrelse kommer helt an på, hvor længe folk frarådes at rejse.

»Hvis der langsomt bliver åbnet for rejser igen inden udgangen af marts, og vi i løbet af april kommer tilbage til en normalsituation i Danmark og i det meste af verden, så kan det være, at flyselskaber, hoteller, rejsebureauer og restauranter ’kun’ rammes på niveau med finanskrisen«, siger Ole Egholm.

Fatalistiske danskere

Når Lise Lyck fra Copenhagen Business School vurderer coronaudbruddet som en krise i rejsebranchen af hidtil uset omfang, er det først og fremmest på grund af usikkerheden og uvidenheden.

»Når rejsebranchen ikke ved, hvor lang tid det her varer, er det svært at reagere og tage forholdsregler«, siger hun og tilføjer om andre kriser:

»I forhold til terror ved man, hvad det er, og at der er militære og politimæssige instrumenter, der kan anvendes. I forhold til en finanskrise er der økonomiske instrumenter, der kan tages i anvendelse«.

Tom Jenkins forklarer, at forskellen på coronakrisen og eksempelvis angsten for terror er, at vi alle har en moralsk forpligtelse til ikke at lade os skræmme af terror og lade frygten vinde, mens det modsatte er gældende for corona.

»I den nuværende coronakrise føler folk, at det moralsk rigtige er at blive hjemme, og det vil ramme serviceøkonomien hårdt«.

Tidligere kriser som terrorangreb, tsunami og finanskrise har danskerne taget med oprejst pande, mener Lars Thykier:

»Vi har tænkt, sker det, så sker det. Vi er allesammen blevet fatalister og resistente over for farlige ting, der kan ske ude i verden. Men det er nogle andre faktorer, der er i spil nu. I den nuværende situation er det usikkerheden og den uhåndgribelige virus, der afgør, om vi vil tage på rejse eller ej. Før vi får usikkerheden ud af hovedet, tager vi ikke ud at rejse«.