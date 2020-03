De fleste rejsende vil få pengene tilbage for aflyste rejser

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Har du for længst bestilt en skiferie gennem en rejsearrangør, er der gode chancer for at få pengene igen. Det ser lidt mere broget ud, hvis du selv har booket en flybillet og bestilt et hotel i Alperne.

Myndighederne besluttede fredag eftermiddag at fraråde alle unødvendige rejser til udlandet for at forhindre udbredelse af coronavirus.

Hele verden blev gjort orange på Udenrigsministeriets verdenskort i stedet for som hidtil gul. Og det betyder i praksis, at de, der har købt en rejse, kan få deres penge igen.

I første omgang skal de, der ikke kommer på rejse, henvende sig til det selskab, hvor de har købt rejsen.

Er der tale om pakkerejser, skal rejsebureauet sende pengene retur til kunden, som ikke kommer ud at rejse. Men i rejsebranchen er der udbredt frygt for, at en række rejsearrangører simpelthen vil bukke under, når de skal refundere kundernes rejser og ikke kan sælge nye rejser.

Derfor kan de rejsende komme til at gå til deres forsikringsselskaber.

»Langt de fleste, som rejser ud, har en rejseforsikring«, siger vicedirektør Thomas Brenøe fra forsikringsselskabernes interesseorganisation, Forsikring & Pension.

»Som udgangspunkt skal rejsearrangørerne refundere udgiften til rejserne, hvis der er tale om pakkerejser eller anden arrangeret rejse, men hvis rejsearrangøren går neden om og hjem, vil rejsegarantifonden kunne træde til og dække tabet«, forklarer Thomas Brenøe og uddyber:

»Der er også tilfælde, hvor rejsearrangøren ikke er forpligtet til at betale. Det kan for eksempel være, hvis du selv har arrangeret en rejse – købt en flybillet og bestilt hotel, så kan der stå i betingelserne, at pengene ikke refunderes. Her kan en afbestillingsforsikring komme ind i billedet. Vilkårene er imidlertid meget forskellige, så i nogle tilfælde dækker forsikring, hvis rejsen afbestilles på grund af en opfordring fra myndighederne, og andre dækker kun, hvis man for eksempel selv bliver syg«.

Vicedirektøren forsikrer, at der penge nok i forsikringsselskabernes pengekasser til at dække udgifterne.

»Rejseforsikringerne er blot en lille del af de store forsikringsselskabers forretninger. Og forsikringsselskaberne er populært sagt forsikret i udlandet via genforsikringsprogrammer«, siger Thomas Brenøe.

Men det kan godt være, at kunderne kommer til at væbne sig med tålmodighed.

»Forsikringsselskaberne forventer et øget pres på telefonerne som følge af de seneste udmeldinger fra Udenrigsministeriet. Men selskaberne vil naturligvis forsøge at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt, siger Thomas Brenøe.