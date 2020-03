Strandet på rejsen? Sådan skal du gøre

Automatisk oplæsning

Tusindvis af danskere er strandet i udlandet lige nu, efter Udenrigsministeriet i fredags ændrede rejsevejledningen til, at alle ikke-nødvendige rejser til alle lande i hele verden nu frarådes.​

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod bør rejsende i udlandet komme hjem så snart, at det er muligt. Men det er ikke alle steder, det bare lige kan lade sig gøre, efter flere og flere lande lukker ned. Eksempelvis i Marokko, hvor godt 1.000 danskere lige nu er strandet, fordi landet natten til søndag lukkede ned for al flytrafik.

Lars Arent, leder af Forbruger Europa, et europæisk netværk af forbrugercentre, forklarer, at danske rejsende, der er i udlandet lige nu og har fået aflyst deres fly – eller på anden vis ikke kan komme hjem lige med det samme – skal følge disse tre trin for at få hjælp:

»Tag først fat i din rejsearrangør eller flyselskab, dernæst dit forsikringsselskab og til sidst, hvis ikke andet har hjulpet, Udenrigsministeriets globale vagtservice. Der er den kommandovej, man skal holde sig til«.

Rejsearrangøren først

Samme melding kommer fra Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver på området for miljø og transport hos Forbrugerrådet Tænk.

»Dit rejsebureau eller flyselskab er forpligtet til at hjælpe med overnatning og forplejning indtil de kan bringe folk hjem. Kontakt dem du har købt rejsen af«.

Ifølge forsikringsselskabernes interesseorganisation, Forsikring & Pension, er det som udgangspunkt rejsearrangøren, der har ansvaret for at få dig hjem hurtigst muligt.

»Det betyder, at du ikke kan forvente hjælp fra dit forsikringsselskab på en arrangeret rejse (en pakkerejse købt gennem et rejseselskab, red.), hvis rejsearrangøren tilbyder dig hjemrejse inden for to uger«, lyder det i en pressemeddelelse.

Hvis rejsearrangøren ikke tilbyder hjemrejse inden for to uger, så kan du henvende dig til dit forsikringsselskab.

På samme vis kan danskere, der har arrangeret deres rejse på egen hånd, henvende sig til deres forsikringsselskab for at få hjælp.

Til det siger Lars Arent, at det er vigtigt, at man får talt med sit forsikringsselskab om, hvad man skal gøre.

»Du skal vide, hvad du gør i forhold til at dokumentere de udgifter, du har, mens du venter på at komme hjem«.