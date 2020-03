Luftfartsanalytiker: Uden statsstøtte knækker flybranchen om få uger

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvis ikke regeringen skyder store summer i den danske luftfartsbranche inden for de næste uger, kan især de små danske flyselskaber risikere at bryde helt sammen.

Det vurderer Jacob Pedersen, luftfartsanalytiker og aktieanalysechef i Sydbank.

»Inden for ret kort tid løber de her selskaber tør for penge. Der er behov for statsgarantier og kapital i en mellemliggende periode, indtil selskaberne kan vende tilbage til noget, der minder om en normal hverdag.

»For mig at se taler vi om, at der inden for en til to uger skal ligge nogle ting klar. De her selskaber kan ikke vente, siger Jacob Pedersen.

Coronavirusset har nemlig ramt luftfartsbranchen utrolig hårdt. Med rejseforbud, lukkede grænser og generel frygt for at bevæge sig ud er antallet af flyrejsende faldet drastisk.

Søndag oplyste flyselskabet SAS, at det sender omkring 90 procent af sine medarbejdere hjem midlertidigt. I Danmark berører det op mod 4000 ansatte.

Branchen er dog ikke kun befolket af store spillere som SAS og Norwegian, men også af mindre selskaber som Air Greenland, der flyver til Grønland, DAT, der flyver i Danmark, og Atlantic Airways, der har ruter til Færøerne.

»Hvis regeringen ikke står klar i løbet af kort tid med en eller anden målrettet hjælp til de her mindre selskaber, vågner vi op til en virkelighed, hvor vi ikke kan komme ind af, ud af og rundt i Danmark lige så godt som tidligere, siger Jacob Pedersen.

Pengeindsprøjtning fra staten

Michael Svane er direktør for Dansk Luftfart, der er en del af erhvervsorganisationen Dansk Industri (DI). Han er samtidig direktør i DI Transport.

Han vurderer også, at løsningen på branchens krise er pengeindsprøjtninger fra staten.

»Det handler om statsgarantier, og så handler det om økonomiske kompensationsmodeller, hvor man kan dække eksempelvis tabte indtægter eller tabt omsætning, siger Michael Svane.

Han regner med, at det er noget, regeringen har på tegnebrættet, og at hjælpen kommer inden længe.

»Jeg kan slet ikke forestille mig, at vi skal kigge på en måned eller noget i den stil. Slet, slet ikke, siger Michael Svane.

En del af de ansatte i de mindre danske luftfartsselskaber er medlemmer i fagforeningen Flyvebranchens Personale Union (FPU).

Fagforeningen vurderer ligesom Sydbanks analytiker og DI Transport, at der er brug for en ordentlig pose penge nu og her.

»Vi arbejder på at vurdere, om regeringens lønkompensationspakke er noget, vi kan bruge i den her situation. Selskaberne har dog i høj grad brug for likviditet, kreditter og lånemuligheder, siger FPU’s formand, Thilde Waast.

For den pakke, som regeringen fremlagde søndag, kræver blandt andet, at selskaberne udbetaler fuld løn til piloter og kabinepersonale. Og at de derefter får kompenseret 23.000 kroner per medarbejder.

Men det har flere af selskaberne slet ikke råd til.

»I virkeligheden er alle vores medlemmers arbejde i fare, siger Thilde Waast, der er formand for 2000 medlemmer.

I alt er omkring 50.000 arbejdspladser i den danske luftfartsbranchen lige nu i fare, vurderer FPU.

ritzau