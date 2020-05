Rejsebranchen får 725 millioner: »Aftalen er god på den korte bane, men sommerferien hænger i en ny tråd«

Godt at se, at demokratiet virker, siger rejsedirektør, efter at en hårdt kritiseret hjælpepakke er blevet ændret og udvidet.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Kun to uger efter, at en række af rejsebranchens tunge drenge truede med at melde sig ud af Rejsegarantifonden, har et bredt flertal af Folketinget tirsdag fremlagt en pakke, der efter brancheforeningens mening er væsentlig bedre end de tidligere hjælpepakker.