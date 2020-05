SAS og Norwegian har begge tabt milliarder i første kvartal

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I månederne februar, marts og april har SAS tabt mere end 2,5 milliarder danske kroner, hvilket i høj grad hænger sammen med udbruddet af coronavirus.

Kvartalet, der er det andet i SAS' skæve regnskabsår, er ikke højsæson og gav sidste år et minus på omkring 850 millioner kroner.

I år ser resultatet for de tre måneder dog meget værre ud, fordi udbruddet af coronavirus har ført en række restriktioner på rejser og derfor et kollaps i luftfartstrafikken med sig.

»Covid-19-pandemien har skabt en global krise for luftfartsindustrien, inklusive SAS«, skriver SAS i sit regnskab.

SAS glæder sig i regnskabet over, at det kort efter april fik sikret sig et lån på 2,3 milliarder danske kroner - 90 procent af det garanteret af den danske og svenske stat.

De penge bliver der brug for, for SAS forventer at tabe mellem 350 og 500 millioner danske kroner om måneden i resten af 2020.

Voldsomme ændringer hos Norwegian

Også hos det norske luftfartsselskab Norwegian er der røde tal.

Da udbruddet af coronavirus begyndte at sprede sig til Europa i marts, styrtdykkede passagertallet med 40 procent - og det har trukket hele selskabets regnskab for første kvartal ned.

Over de tre måneder tabte Norwegian 2,24 milliarder danske kroner før skat.

Antallet af passagerer i første kvartal lå på lidt over fem millioner, mens det i samme kvartal året før lå på 8,12 millioner. Dermed tabte selskabet mere end hver tredje passager.

Selskabet lægger i regnskabet da heller ikke skjul på, at coronaudbruddet har betydet voldsomme omvæltninger for Norwegian.

»Covid-19-udbruddet fulgt af myndighedernes restriktioner på rejser og et fald i efterspørgsel har ført til de fleste af selskabets fly holdes på jorden og midlertidige fyringer af en betydelig del af selskabets ansatte, mens selskabet går i hi«, skriver Norwegian.

Da første kvartal udløber med marts, er effekten fra april og maj ikke med i regnskabet for første kvartal.

ritzau