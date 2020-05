Turister må ikke overnatte i København

Det vil ikke være muligt for turister at holde ferie i den danske hovedstad denne sommer.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

København og Frederiksberg får ikke overnattende turister, selv om regeringen nu lemper grænserne.

Ikke blot er det kun turister fra Norge, Danmark og Tyskland, der får lov at komme til hovedstaden fra 15. juni.

Turister skal ved indrejse dokumentere, at de har booket et ophold i Danmark uden for København, oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemødet.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) supplerer:

»Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vil være omfattet af denne her ordning. Det er for at mindske risikoen for smitte. At tage sin ferie i de to kommuner, der kommer ikke til at ske«, siger Nick Hækkerup om forbud mod overnatninger fra turister i København.

Alle rejsende skal i øvrigt have booket mindst seks overnatninger for at få lov at komme ind i landet.

Opdateres

ritzau/politiken