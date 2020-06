Aarhus Lufthavn genåbner med en enkelt indenrigsrute

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Klokken 07.35 afgår det første fly i to måneder fra lufthavnen i Aarhus.

Det sker, når Aarhus Airport genåbner, efter at den har været midlertidigt lukket på grund af udbruddet med coronavirus.

Det er fire daglige afgange mellem København og Aarhus, som flyselskabet SAS genoptager, fortæller Peer Kristensen, der er administrerende direktør i Aarhus Airport.

»Rejsende kan se frem til at blive forbundet med København igen. Det er der rigtig mange, som har efterspurgt«.

»Men så bliver det også en ny måde at rejse på. Det bliver selvfølgelig en lufthavn, hvor vi har taget specielt hensyn til de rejsende, der skal gennem lufthavnen, så vi får skabt en tryg og sikker rejse«, siger han.

For at begrænse smittespredning coronavirus har lufthavnen under coronakrisen bygget et nyt security-anlæg, hvor der er tre gange mere plads end hidtil.

Håndsprit vil være at finde alle vegne, og så vil lufthavnens personale føre kontrol med, om passagererne har mundbind klar, som de får brug for på flyene.

Selv om genåbningen af lufthavnen er godt nyt, så lægger Peer Kristensen ikke skjul på, at man havde forventet at kunne åbne mere, da statsminister Mette Frederiksen (S) indledte sit pressemøde fredag om genåbningen af grænserne.

Faktisk havde lufthavnen allerede planlagt, at det kunne blive aktuelt med en rute til London, men det er droppet igen.

Peer Kristensen vurderer derfor, at det bliver en stille sommer.

»Der er ingen tvivl om, at med den grænseåbning vi så den anden dag, kommer vi ikke til at se meget trafik, der går sydpå«.

»Det vi kigger ind i, er flere afgange til København. Vi kigger snarest muligt ind i en åbning til Oslo, siger han og tilføjer, at der også er planlagt afgange til Bornholm for første gang fra slutningen af juni«.

»Det er det, der kommer til at sætte gang i hjulene fra start«, siger Peer Kristensen.

ritzau