SAS mærker øget interesse: Genåbner disse syv ruter til i juli SAS har skruet op for antallet af destinationer, der flyves til fra juli, med blandt andet tre byer i Italien.

SAS genåbner flyvningen til yderligere syv destinationer fra København i juli. Det oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse.

Der genåbnes ruter til de to græske byer Chania og Thessaloniki og til Venedig, Oblia, Pisa i Italien.

Derudover kan der fra juli igen flyves til polske Warszawa og Pula i Kroatien.

Genåbningen begrundes med, at efterspørgslen langsomt vender tilbage.

»Yderligere destinationer fra Norge, Sverige og Danmark vil løbende blive tilføjet, når efterspørgslen vender tilbage«, skriver SAS i meddelelsen.

Samtidig skruer SAS op for afgangene på flere ruter - blandt andet til græske Athen, Oslo i Norge og Chicago og New York i USA.

Udbruddet af coronavirus og indførelsen af rejserestriktioner har betydet, at SAS har måttet holde mange af sine fly på jorden.

I slutningen af juni kunne flyselskabet så fortælle, at der blev genåbnet for en del flyvninger i juni – blandt andet til New York og Chicago.

Siden er der flere gange blev genåbnet flere ruter, og nu tilføjes der altså flere destinationer, som danskerne kan flyve til på sommerferie.

Også norske Norwegian er på vej tilbage i luften fra København. I juli genåbnes der 18 ruter fra Danmark.

Fra på mandag kan danskere igen rejse med god samvittighed til EU-lande med et lavt antal coronasmittede.

Her lempes der nemlig på rejsevejledningerne til lande, der opfylder visse objektive kriterier.

Blandt andet skal landene havde under 20 nye smittede med coronavirus per 100.000 indbyggere per uge.

Luftfartsbranchen har været kastet ud i et voldsomt stormvejr af virusudbruddet, som har betydet store tab.

Det har fået SAS og andre selskaber til at varsle store fyringsrunder.

Hos det fælles skandinaviske luftfartsselskaber er der lagt op til at afskedige 5000 - heraf 1700 i Danmark.

