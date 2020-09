Togrejse i en coronatid: Pludselig er der plads til at nyde topseværdighederne i Europas storbyer

Vi har kun tilbagelagt et par hundrede meter fra vores hoveddør, men da jeg stiller rygsækken fra mig, kan jeg mærke, at der bag på min skjorte er opstået en ikke ubetydelig våd plet. På min pande løber et par enlige svedperler, jeg forsøger at tørre væk i samme bevægelse. Det er sjældent nødvendigt klokken 8 om morgenen, men efter en sløv sommer har solen smidt alle hæmninger i en decideret hedebølge. Den er også stået tidligt op denne lørdag.

Andre dage ville det gøre mig ukomfortabel at stå svedende ved et busstoppested midt på Nørrebrogade, men med rygsækken på ryggen føles det nostalgisk. Tankerne vandrer tilbage til lettere pressede situationer på destinationer i varme lande og med skrabede budgetter. Selv om coronakrisens dogmer betyder, at kun en sprække af verden ligger åben, er meget alligevel, som det plejer. Budgettet er alt andet end svulmende, og med forventelige temperaturer på over 30 grader må selv Tyskland og Holland få et eksotisk skær.

Da coronakrisen var alvorligst med nedlukning og liveopdateringer fra landets intensivafdelinger, lå tidspunktet, hvor den slidte rygsæk igen skulle udstoppes og bæres udenlands, som en fjern fremtidsdrøm. Men idet vi klemmer rygsækkene og os selv ned på to sæder i bus 5C, tager vi hul på en ny fase i vores egen gradvise genåbning af tilværelsen. Vi er taget af sted i god tid før afgangen fra Københavns Hovedbanegård for at have tid til den obligatoriske kaffe og croissant før afrejse.