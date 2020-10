Nyt initiativ i danske lufthavne: Solsikkesnor skal hjælpe danskere med usynlige handikap til at komme ud og rejse

Hvis du går gennem en lufthavn, står på en perron, ved et busstoppested eller i en kø i supermarkedet og ser en person med en gul og grøn solsikkesnor om halsen, så er det et budskab om, at vedkommende, du står over for, har et usynligt handikap eller en skjult diagnose.

Personen kan have brug for mere hjælp, ekstra tid, forståelse eller tålmodighed, fordi han eller hun eksempelvis lever med autisme, adhd, angst, ordblindhed, hjerneskade, depression, demens eller tale-, syns- eller hørehandikap.

Solsikkesnoren – Sunflower Lanyard – blev lanceret i Londons lufthavn Gatwick i 2016, og de gule solsikker på den grønne baggrund bredte sig hurtigt til andre brancher og lande. I USA ses snorene mange steder, og nu er de også kommet til Danmark.