EU's ministre siger ja til nyt coronalandkort for hele Europa: Sådan kan det påvirke dine rejsemuligheder

Ekstremt fleksibel.

Så kort kunne man i virkeligheden beskrive aftalen om det trafiklys, som EU’s medlemsstater tidligere på ugen blev enige om. Aftalen handler om reglerne for indrejse i de enkelte lande – men kommer på den måde også til at påvirke vores mulighed for at rejse til andre lande i EU.

Med farverne grøn for meget lave smittetal, orange for middel og rød for meget høje skal trafiklyset og de tilhørende kort give landene mulighed for at handle ud fra ensartede oplysninger.