Krydstogtselskab var lige begyndt at sejle i Caribien igen, men så ramte coronaen med det samme

Det Caribiske Hav har stort set været støvsuget for krydstogtskibe siden midten af marts, da de amerikanske sundhedsmyndigheder suspenderede al krydstogtsejlads fra amerikanske havne.

Siden 31. oktober har det dog været muligt igen at besejle de caribiske vande og et af de første skibe til at lade fortøjningerne gå, var norskejede SeaDream 1.

Men det var næppe den tilbagevenden til krydstogtsejladserne, som folkene på SeaDream 1 havde ønsket sig. For fem passagerer er nu testet positiv for coronavirus. Det skriver flere internationale medier heriblandt engelske The Guardian.