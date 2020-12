Regionale rejsevejledninger kommer ikke til at redde din rejse: Populære feriedestinationer skifter farve uge efter uge

Selv om Udenrigsministeriet fra slutningen af denne uge begynder at lave rejsevejledninger for hvert enkelt region i Europa, så bliver det langtfra enkelt for hverken ferielystne danskere eller rejsebureauerne at navigere dem.

For hvis man kigger på den portugisiske ø Madeira og de spanske Kanarieøer, som er to af de vinterdestinationer, som rejsebureauerne gerne vil sende deres gæster til, så skifter de to regioner ’farve’ uge efter uge ifølge Det Europæiske Center for Sygdomskontrol, ECDC’s, data.

Politiken har de seneste seks uger holdt øje med opgørelserne fra ECDC. 23. oktober var Kanarieøerne orange på ECDC’s Europakort, hvilket vil sige, at man godt kan rejse dertil, mens Madeira var rød, og det betyder, at ECDC fraråder at rejse dertil. 29. oktober var begge orange, men 6. november var både Kanarieøerne og Madeira røde, og sådan skifter det uge for uge.