Flygtninge indtager Kanarieøernes hoteller

Bådflygtninge og migranter søger i tusindtal mod det spanske ferieparadis på De Kanariske Øer. Ikke for at nyde strandlivet, men i håb om en ny tilværelse. Mange er installeret på de ellers tomme turisthoteller, og turistbranchen frygter nu, at migranterne og flygtningene vil skræmme turister heriblandt danskere væk.

Siden sommeren har de spanske myndigheder flyttet omkring 6.000 migranter og flygtninge fra teltlejre på havnen i fiskerlandsbyen Arguineguín til 17 hoteller, som var lukket på grund af pandemien, heriblandt flere i strandbyen Puerto Rico, skriver The New York Times.

I første omgang var hotelværterne godt tilfredse, for de fik 45 euro eller 335 kroner per døgn fra myndighederne for hver migrant, de gav husly og bespiste, men utilfredsheden stiger i takt med, at der kommer flere og flere flygtninge og migranter. I slutningen af november demonstrerede hundredvis af øboere mod migranterne og krævede, at de skulle fjernes fra øgruppen, fordi de lokale var bange for, at europæiske turister blev væk i vintersæsonen.