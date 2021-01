Send os dit bud og vær med i konkurrencen: Hvor drømmer du om at rejse hen i 2021?

Man har altid lov til at drømme … og hvis nu coronaen arter sig, og Europa langsomt bliver farbar igen, så står en togrejse til Italien øverst på min liste. Tog selvfølgelig. Interrail. Jeg har fået skinnefeber. Af den langsommelige måde at komme frem på. De mange byer, du kan vælge at stoppe i på vejen. Historien, udsigterne, menneskerne, du møder. Undervejs skal vi igennem Schweiz, så jeg kan vise min familie den enestående Unesco-rute på The Rhaetian Railway gennem dale og tunneler og over bjerge og broer. Hele vejen ned til Italien, hvor vi skal hoppe fra by til by og spise os mætte i frisk pasta og gelato.

Drømme er til for at blive opfyldt, og min drøm bliver forhåbentlig opfyldt i slutningen af juni, når vinden har blæst coronaen langt ud over Vesterhavet. Jeg drømmer om at dyppe tæerne i selvsamme Vesterhav og har derfor bestilt et par overnatninger på to af Danmarks bedste badehoteller: Svinkløv ved Jammerbugten og Villa Vest Badehotel i Lønstrup. Begge hoteller er ren nordjysk livsnyderi med de skønneste solnedgange og morgenbade i havet, og så har begge badehoteller fremragende restauranter. Opholdet på badehotellerne krydres med udflugter til Limfjorden og lange vandreture i Nationalpark Thy.

Da jeg tidligere på ugen spurgte min søn, hvad der skulle på ugens madplan, svarede han »græsk salat og tzatziki«. Og han er ikke den eneste, der savner Grækenland. Jeg drømmer om at rejse til det græske fastland til sommer. For to et halvt år siden var vi på halvøen Peloponnes og så blandt andet oldtidsbyen Olympia, hvor de antikke olympiske lege blev afholdt, samt den imponerende Korinthkanal, som blev udgravet mellem 1881 og 1893. En god ferie for mig indeholder spændende, gerne historiske, oplevelser og god mad, mens sønnike insisterer på strand eller pool. Jeg drømmer om at tage til enten Sivota eller Parga på den græske vestkyst. Herfra kan man køre ind til Meteora, en række enorme naturlige stensøjler med små klostre på toppene. Vi kan også leje en båd og sejle rundt til nogle af de uberørte strande i området.