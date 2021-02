Når du savner Antwerpen eller Bruxelles: Kom til Belgien på din skærm

Jeg skal til belgisk øl- og chokoladesmagning, og det kræver lidt forberedelse.

Ikke med udprintede boardingkort og pakning af let weekendtaske, for det er tiden jo desværre ikke til, men i form af ølflasker, der skal have den rette temperatur, og som 24 timer inden smagning er sat i lodret position, så diverse urenheder lægger sig som bundfald, en computer, der står klar med Teams, samt de rette glas og lidt vand til at skylle ganen med undervejs.