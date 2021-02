Rejsebureau med fokus på lokalbefolkningen åbner midt i en usikker coronatid

Det ligner umiddelbart noget af et paradoks. At åbne et nyt rejsebureau midt i en pandemi, der stort set har holdt danskerne fra at rejse ud i verden siden marts 2020, og som heller ikke har nogen lys fremtid foran sig lige nu med mutationer og usikkerhed om vaccinepas.

Men det afholder ikke 30-årige Jesper Rasmussen fra at give sig i kast med det nye rejsebureau ’Ferie med Formål’, der har de rejsende og dyrene samt lokalbefolkningen på destinationerne i fokus.