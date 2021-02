Rædselsår for rejsebranchen: Her er de tørre tal

Rejsebureauer og flyselskaber var de brancher, der havde størst tilbagegang i salget i 2020.

De to brancher havde mere end 60 procent nedgang i salget, og lidt efter følger hoteller, der cirka har fået halveret salget.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik over virksomhedernes salg sidste år.

Hos erhvervsorganisationen SMVdanmark betegner chefkonsulent Bjarke Roed-Frederiksen 2020 som et år til glemmebogen for flere af de brancher, der har haft størst tilbagegang.

»Det har været et rædselsår for de brancher, som har været hårdt ramt, uanset om man har fået hjælp og kompensation fra staten«.

»Udfordringen for de brancher er også, at de heller ikke står først for i genåbningen«, siger han.

Samtidig var kulturlivet hårdt ramt. Salget i branchen ’teater, musik og kunst’ faldt medover 40 procent, og et lignende fald har forlystelsesparker haft.

Herefter følger blandt andet restauranter og tøj- og skobutikker.

Derimod var der en række andre brancher, som nød godt af nedlukningerne og de ændrede forbrugsvaner.

Det er især virksomheder, der udelukkende sælger deres varer over nettet, der har fået medvind af, at detailhandlen har været lukket i dele af 2020. Salget i den branche er steget med over 30 procent.

Derudover er ejendomsmæglere også blandt brancherne med størst medvind sidste år, og det skal ses i sammenhæng med, at boligsalget sidste år satte rekord.

Også dyrlæger har haft en stigende omsætning sidste år.

Ser man på virksomhedernes salg under et, er det dykket med omkring 1,5 procent i 2020.

»Det er ikke så slemt samlet for erhvervslivet, men det skal altså ses i lyset af enorme variationer, hvor nogle brancher har fået halveret deres salg, mens andre har haft stor fremgang - især inden for internethandel«.

»Samtidig skal man huske på, at virksomhedernes salg inden coronakrisen er steget omkring fem procent om året, så faldet er egentlig en del dårligere, end det umiddelbart lyder«, siger Bjarke Roed-Frederiksen.

ritzau