Nedtur for dansk turisme, som dog klarer sig bedre end nabolandene

Coronaåret 2020 har været et surt år for dansk turisme, men hvis det varmer, så er det gået endnu være for turistbranchen i vore nabolande – Sverige, Norge og Tyskland.

Antallet af overnatninger i Danmark gik tilbage med 32 procent sidste år i forhold til året før, viser tal fra det europæiske statistikkontor Eurostat, som Danmarks Statistik offentliggjorde tirsdag morgen. I vores nabolande er faldet på 33-40 procent. De europæiske tal dækker overnatningsformerne hotel, feriecenter, campingplads og vandrerhjem og indeholder både indenlandske og udenlandske overnatninger.

Forskellen ville formentlig være endnu større, hvis sommer- og feriehuse talte med i den europæiske statistik, men det gør de ikke.

»Det er et unik for Danmark med så mange fritids- og sommerhuse. Der er selvfølgelig fritidshuse og ferielejligheder i andre europæiske lande, men det fylder ikke så meget som i Danmark. Derfor er det ikke noget krav, at de enkelte lande skal opgøre overnatninger i fritidshuse, og derfor indgår de ikke i den europæiske sammenligning«, siger specialkonsulent Paul Lubson fra Danmark Statistik.

Coronapandemien satte en stopper for en årrække med succes fra 2014 til 2019, hvor dansk turisme slog rekord år for år. Antallet af overnatninger hos danske feriehuse, hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne endte på 44,6 millioner overnatninger, hvilket er en nedgang på 20 procent fra 56,1 millioner overnatninger i 2019.