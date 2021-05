Her er en genvej til at få fingre i et sommerhus i sydens sol

Fakta

Ferie i portioner

Ønsket om at holde ferie det samme sted år efter år, uden at stå med hele regningen for boligen selv, har bredt sig over de seneste årtier.

Med timeshare køber du en periode, typisk en uge, på et feriested med eksempelvis pool, fitness, tennisbaner, bar, restaurant og supermarked. Der er ofte tilknyttet luksus, som ville være uden for de flestes økonomiske formåen, hvis de skulle købe lejligheden alene. Et eksempel er lejlighederne på sportsferiecentret La Santa Sport på den spanske ø Lanzarote.

I konceptet 21-5 investerer 21 personer eller familier sammen i fem relativt dyre ferieboliger, som de så hver især kan benytte i en række uger om året. Det kan både være ved havet, på et skisportssted eller i en storby.

