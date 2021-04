Frederiksens nej til Mallorca i juni ærgrer rejsebranchen

Rejsebranchen er træt af, at statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften i et interview på TV2 har sagt nej til at ville booke en rejse til Mallorca i slutningen af juni.

Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, siger, at han er ked af udmeldingen.

»Vi regner med, at der fra den 26. juni og fremefter er en fase 4. Vi satser på, at man kan rejse ud af Danmark fra den dato, så det ærgrer mig lidt, at statsministeren ikke deler den opfattelse, men nærmere indikerer det modsatte«.

»Så vi havde håbet på en lidt mere positiv melding«, siger han.

Onsdag i sidste uge blev et stort flertal i Folketinget enige om at lempe rejserestriktioner gradvist i fire faser frem mod slutningen af juni.

Den sidste fase ventes at være 26. juni, når der er indført et coronapas i EU.

Det vil gøre det muligt for alle, der er vaccineret, har en frisk negativ test eller tidligere har været smittet, at rejse på sommerferie i Europa. På samme måde kan turister komme til Danmark.

Hos Bravo Tours kalder administrerende direktør Peder Hornshøj det et skråplan.

»Statsministeren har selv med sin politik meldt ud, at man fra 26. juni kan rejse til alle steder inden for EU uden restriktioner«.

» Indtil 26. juni kan man måske diskutere, hvad der skal til for at rejse, og det ved vi ikke 100 procent om endnu. Det må komme løbende«, siger han.

I interviewet, hvor både Frederiksen og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, medvirker, bliver de spurgt til, om de ville bestille en rejse til Mallorca sidst i juni.

Mens Ellemann-Jensen svarede ja, sagde Frederiksen nej.

»Hvis du har en rigtig god afbestillingsforsikring, så gør det. Hvis du er bange for at brænde nogle penge af, så ville jeg komme lidt tættere på, tilføjede hun.

Lars Thykier medgiver, at der ikke er en endegyldig sandhed, i forhold til hvilken dato der er den rette at rejse ud på.

»Som tingene udvikler sig nu, er der flere og flere, der bliver vaccinerede, og flere der kan rejse.

»Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi er indstillet i vores hoveder på, at så rejser vi. Selvfølgelig er der en usikkerhed, vi skal forholde os til, siger han.

ritzau