»Det er som at cykle i et postkort«, udbryder fotografen

Vinden river godt i det flag, som er ved at blive hejst, tæt på Nyborg Station. Sol afløser tunge regnskyer i raskt tempo. Det er en mandag formiddag tidligt i maj.

Det er ikke ligefrem oplagt at kaste sig ud i en cykeltur til Svendborg, men det er netop, hvad vi skal. Vi skal prøve to etaper af en cykelrundtur på Fyn. Turen begynder normalt lørdag med indkvartering på et hotel i Odense og afgang på første etape fra den fynske hovedstad til Nyborg søndag morgen.

Fotografen tager sin egen cykel ud af bilen, mens jeg bliver udstyret med en lånecykel af Mick Foldager Hartwig fra det nystartede cykelrejsebureau Bike Tours Fyn, der arrangerer cykelture Fyn rundt og rundt på øerne i Det Sydfynske Øhav.

Lærerparret Line og Mick Foldager Hartwig startede sidste år Bike Tours Fyn, som skal friste danskere og udlændinge til at cykle på Fyn og de omkringliggende øer. Og du skal kun cykle. Bagagen bliver sendt fra hotel til hotel, så gæsterne skal kun transportere sig selv og et minimum af oppakning. Gæsterne cykler på egen hånd, men får et forslag til rute langs kysten ad mindre trafikerede veje.

Vi cykler ud af Nyborg, hvor et vejskilt viser 33 kilometer til Svendborg for bilisterne, men den rute, vi skal følge via appen Naviki, er næsten dobbelt så lang og vil byde på stigninger på i alt 323 højdemeter. Vi skal følge en del af den såkaldte Østersørute, som strækker sig over 17 syddanske kommuner fra Møn til den dansk-tyske grænse i Sønderjylland. Ruten er godt afmærket med ensartede skilte, så vi behøver ikke at konsultere mobilen hele tiden.