Drømmer du om en sommerferie i Frankrig, Slovenien eller Schweiz? Få insidertips fra de virkelige kendere

Barbara Kalajzic, medejer af firmaet 3glav Adventures:

»Hvis du vil prøve aktiv ferie i Slovenien, vil jeg anbefale området omkring Bled-søen. Det er det bedste sted med flere forskellige muligheder som rafting, canyoning, kajak, paragliding, ballonflyvning, vandring og bjergbestigning. Bled-søen ligger i det nordvestlige hjørne af Slovenien tæt på grænsen til Østrig og Italien lige på kanten af nationalparken Triglav og De Julianske Alper.

Området er den perfekte legeplads til udendørsoplevelser og -eventyr med en enestående variation af krystalklare floder, søer og kløfter omgivet af frodige grønne skove. Selve byen Bled er et godt udgangspunkt for mange af tingene, der kun ligger får minutter fra centrum«.

Du kan også overveje:

At tage på storbybesøg i hovedstaden, Ljubljana, der er en smuk og hyggelig lille by, hvor du spiser forrygende burgere hos Pop’s Place og kan sidde ved Ljubljanica-floden og slappe af, mens livet passerer forbi.

Edouard Cazazian, ejer af staden Ma Poule i Torvehallerne i København:

»Man siger om folk fra Baskerlandet, at de ikke har behov for at bo andre steder og ikke rejser andre steder. Jeg kommer ikke selv fra Baskerlandet oprindelig, men efter jeg er flyttet hertil, forstår jeg hvorfor (Edouard Cazazian pendler mellem København og Baskerlandet, red.). Her er alt. Både i forhold til mad, aktiv ferie og kultur. Og selv om det er kendt af en del mennesker, er det stadig et område, der er gået lidt under radaren.