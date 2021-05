Politiken kårer Danmarks 20 bedste steder at køre mountainbike: Nyt spor katapulterer sig ind blandt gamle stærke kendinge

»Sporet ligger i en virkelig smuk skov, der har mange fede udfordringer, mange features og meget flow. Det er absolut et af de bedst byggede spor i Danmark, hvis ikke det bedste. Det er et spor, der både er hårdt, teknisk og sjovt. Og det burde få en medalje for at være netop det. For det er et spor, der favner mangfoldigheden i mountainbike«.

»Fra første tur røg det direkte ind i min top-3. Det spor kan noget. Der er højdemeter og masser af sjov. Der er kælet for både opkørsler og nedkørsler, man kan helt klart mærke passionen«.

»Virkelig en overraskende oplevelse, hvor byggeteknikken også er i top«.

»Smukt beliggende i meget afvekslende terræn og skov. Et spor, der udvikles rigtig meget, der kommer hele tiden meget fine og velbyggede linjer til«.