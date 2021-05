Vandrefolkets bibel genopstår i ny udgave

Viggo Folman og hans forældre, Trine og Jens, har sat sig for at gennemføre alle 135 ruter i bogen ’Vandreture i Danmark’. 4-årige Viggo og hans far Jens Folman er ivrige vandrere. Her går de fra Annebjerg Stræde (Odsherreds Museum og Hempels Glasmuseum, syd for Nykøbing S.) til Rørvig Havn, ca. 13 km. Strækningen er en del af Fjordstien, der går rundt om Isefjord og Roskilde Fjord. Ad Østerlyngvej i strålende sol.