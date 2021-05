Efter syv måneders dvale letter første charterfly fra Danmark

Fredag letter det første charterfly i syv måneder fra Danmark. Klokken 16.30 letter et fly fra rejseselskabet TUI med 189 personer fra Københavns Lufthavn med kurs mod den spanske ferieø Mallorca.

Charterbranchen har ligget i dvale de seneste måneder, da Udenrigsministeriets rejsevejledninger siden oktober sidste år har frarådet ferierejser til de typiske charterdestinationer i Sydeuropa. Men på det seneste er vejledningerne blevet lempet i både Danmark og på en række destinationer.

Hos TUI kalder kommunikationschef Mikkel Hansen det en forløsning at komme i gang igen.

»Det er en kæmpe forløsning at kunne sende et fly med ferieglade danskere afsted igen. Det har været en forfærdelig lang vinter, men nu ser det ud til at blive sommer igen i Europa«, siger han.

Spies har sin første charterafgang lørdag morgen, hvor selskabet sender knap 400 rejsende til Mallorca.

Lempelsen i rejsevejledningerne betyder, at de danske myndigheder ikke længere ser et problem i ferierejser, hvis smitten i en region i udlandet er på et niveau under 50/60 smittede om ugen per 100.000 indbyggere. Fra dansk side ses der derfor ikke længere et problem i at rejse til Portugal, Malta samt dele af Spanien - herunder De Kanariske Øer og Mallorca.

Stor efterspørgsel

Mikkel Hansen fra TUI fortæller, at der er stor efterspørgsel på at komme afsted.

»Det har gået voldsomt for sig med bestillinger, efter at rejsevejledningerne er blevet lempet, og vi har udsolgt på vores næste tre-fire afgange til Mallorca«, siger han.

»Vi er stadig langt bagude i forhold til en normal sæson. Inden vejledningerne blev ændret, lå vi 70-80 procent under et normalt år på salget, så der er lang vej igen, og sommeren er ikke reddet. Men vi ser lige nu et niveau af bestillinger, der minder om tiden før corona«, tilføjer Mikkel Hansen.

Hos Danske Bank følger man løbende forbruget på rejser på MobilePay og betalingskort hos omkring en million kunder. Her viser tallene også, at forbrugerne bruger flere penge på rejser.

»Forbruget er væsentligt lavere end normalt, og der bliver solgt halvt så mange flybilletter som normalt«, siger privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen.

»Men for første gang ser vi, at det går den rigtige vej, og det ser væsentligt bedre ud end for bare en måned siden«, uddyber hun.

ritzau