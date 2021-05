Lempet rejsevejledning åbner for grænsehandlen i Tyskland

Fra lørdag kan man igen tage ned og købe øl, sodavand og slik i de tyske grænsebutikker uden efterfølgende at skulle i karantæne, når man kommer hjem.

Udenrigsministeriet har lempet sin rejsevejledning for regionen Slesvig-Holsten, der grænser op til Jylland, så der ikke længere frarådes ikke-nødvendige rejser.

Det dækker blandt andet over ferier og shoppingture, der nu er grønt lys til.

Ud over Slesvig-Holsten er rejsevejledningerne ændret, så Udenrigsministeriet ikke længere fraråder ferierejser til de tre italienske regioner Sardinien, Molise og Friuli-Venezia Giulia.

Derudover er der åbnet for rejser til hele Rumænien, regionen Burgenland i Østrig og Podkarpackie i Polen.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

De nye rejsevejledninger er gældende fra lørdag klokken 16.

I forvejen blev der i sidste uge åbnet for rejser til dele af Spanien, Portugal samt Malta. De fleste steder er der krav om fremvisning af negativ test eller vaccination for at komme ind.

Vejledninger lempet i Danmark og på en række destinationer

De seneste måneder har ferier til udlandet været besværliggjort af, at man ifølge loven skal gå isolation i mindst fem dage, når man kommer hjem fra udlandet.

Samtidig har mange lande haft indrejserestriktioner - herunder krav om karantæne.

Men på det seneste er vejledningerne blevet lempet i både Danmark og på en række destinationer, som turister fra Danmark typisk rejser til.

Lempelsen i de danske rejsevejledningerne betyder, at de danske myndigheder ikke længere ser et problem i ferierejser, hvis smitten i en region i udlandet er på et lavt niveau.

I øjeblikket betyder det, at Udenrigsministeriet lemper sin rejsevejledning og åbner for ferierejser, hvis der i en region ugentligt er færre end 50 smittede per 100.000 indbyggere.

ritzau