Rejsevejledninger er igen opdateret: Kroatien og flere græske øer bliver gule, men én vigtig destination undrer rejsebranchen

FAKTA

Rejsevejledninger

Planen for en gradvis genåbning af rejser til udlandet indeholder fire faser, hvoraf de første tre allerede er indført. Den baserer sig på incidens-modellen for EU- og Schengenlandene, der betyder, at et land/en region bliver gult, hvis incidenstallet er mindre end 50 smittede pr. 100.000 indbyggere i en periode på 7 dage (kommer det op over 60, bliver det orange).

Den røde farve gives kun til et land med udbrud af særligt smitsomme varianter.

Fase 4 forventes at træde i kraft 26. juni og baserer sig på et fælles europæisk coronapas.

Her frarådes ingen danskere at rejse til hverken gule og orange lande. Ikke vaccinerede eller tidligere smittede skal testes ved hjemkomsten til Danmark men IKKE gå i isolation.

Kun hvis et land er rødt, vil danskere således ikke kunne rejse dertil på sommerferie.

Kilde: Udenrigsministeriet

Vis mere